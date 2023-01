Stand: 26.01.2023 08:42 Uhr Oldenburgs Ifeadogo wechselt zu Teutonia Ottensen

Affamefuna-Michael Ifeadigo hat den Fußball-Drittligsten VfB Oldenburg verlassen und wechselt zum FC Teutonia 05 Ottensen in die Regionalliga. "Für Affam ist es wichtig, dass er regelmäßig zum Einsatz kommt", erklärte Oldenburgs Sportdirektor Sebastian Schachten, nachdem der Stürmer in der Hinrunde nur vier Kurzeinsätze in der 3. Liga verbuchten konnte. Ifeadigo war vor eineinhalb Jahren an die Hunte gewechselt und bestritt 31 Partien für den VfB – bei sieben Toren und vier Vorlagen. Nach Pelle Boevink (SC Paderborn) ist er der zweite Winter-Abgang beim VfB. Wechselbörse | 26.01.2023 08:40