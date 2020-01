Stand: 06.01.2020 12:00 Uhr

"Nordsportler": VfL Osnabrück und Formella siegen

Der Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat die Wahl zur "Nordmannschaft des Jahres 2019" gewonnen. Der Aufsteiger erhielt von den NDR.de-Nutzern über 30 Prozent der abgegebenen Stimmen. Bei der Wahl zum "Nordsportler des Jahres" setzte sich der Hamburger Profiboxer Sebastian Formella durch.

Aufsteiger VfL Osnabrück hängt Rasta Vechta ab

Rückblick 01:21 5 Gründe, warum Osnabrück aufgestiegen ist Der VfL Osnabrück hat den Aufstieg in die Zweite Bundesliga geschafft. Darum ist der Sprung nach oben gelungen. Video (01:21 min)

Der VfL Osnabrück war im vergangenen Sommer nach acht Jahren Abstinenz in die zweite Bundesliga zurückgekehrt. Bereits vier Spieltage vor dem Saisonende hatte die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune den Aufstieg perfekt gemacht. Zum krönenden Abschluss folgte noch die Drittliga-Meisterschaft. Auch in der laufenden Zweitliga-Saison spielen die Lila-Weißen als Tabellensechster eine starke Rolle.

5.582 Stimmen (33,6 Prozent) erhielten die Osnabrücker von den NDR.de-Nutzern. Auf Rang zwei bei dem nicht repräsentativen Voting (Mehrfach-Abstimmungen waren möglich) kamen die Bundesliga-Basketballer und das Nordteam des Jahres 2018 von Rasta Vechta (13,6 Prozent). Dritter wurde die Tanzformation des TSC Schwarz-Gold Göttingen (11,8 Prozent) - deutscher Meister und WM-Dritter 2019.

Formella verweist Lessmann auf Rang zwei

Ein bisschen knapper war die Entscheidung beim "Nordsportler des Jahres". Boxer Formella verzeichnete mit 23,6 Prozent das beste Ergebnis. BMX-Fahrerin Lara Lessmann (15,7 Prozent) kam auf Rang zwei. Dritte wurde Freiwasserschwimmerin Finnia Wunram (9,8 Prozent).

Weltergewichtler Formalla hatte im vergangenen Sommer in seiner Heimatstadt den IBO-Weltmeistertitel gewonnen. Der 32 Jahre alte Hamburger schlug den südafrikanischen Titelverteidiger Tulani Mbenge einstimmig nach Punkten. Mit dem Sieg empfahl sich "Hafen-Basti", wie der im Container-Umschlag des Hamburger Hafens arbeitende Formella genannt wird, für höhere Aufgaben.

Aktuell steht für Formella allerdings die erste Titelverteidigung an. Am 18. Januar trifft der IBO-Weltmeister in Hamburg auf Peter Kadiru.

