Stand: 18.07.2024 13:51 Uhr Nordduell 96 gegen HSV am Freitagabend - Eintracht-Topspiel in Köln

In der 2. Liga treffen Hannover 96 und der HSV im Rahmen des 3. Spieltags am Freitagabend (23. August, 18.30 Uhr) aufeinander. Das hat die am Donnerstag veröffentlichte Terminierung der Spieltage drei bis sieben durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) ergeben. Eintracht Braunschweig bestreitet einen Tag später das Zweitliga-Topspiel beim 1. FC Köln (20.30 Uhr). Am 6. Spieltag sind die "Rothosen" Teil des Topspiels: Dann geht es für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart zum 1. FC Kaiserslautern. Spielplan 2. Liga | 18.07.2024 13:51