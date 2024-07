Stand: 02.07.2024 15:39 Uhr Nicht in die U23: Börner löst Vertrag bei Hannover 96 auf

Julian Börner hat überraschend seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 aufgelöst. "Ich habe seit längerer Zeit immer wieder Probleme im Bereich des Sprunggelenks, die sich über die vergangene Saison hinweg noch einmal deutlich verschlimmert haben", wird der 33-Jährige in einer Mitteilung des Clubs zitiert. Ursprünglich war geplant, dass der Innenverteidiger in der kommenden Saison die in die 3. Liga aufgestiegene U23 der Niedersachsen unterstützt. Er will sich aber auf seine Genesung konzentrieren - und beim Nachwuchsteam keinen Platz für einen erfahrenen Spieler blockieren. Wechselbörse | 02.07.2024 15:37