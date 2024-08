Stand: 18.08.2024 09:00 Uhr Neustrelitz und Malchow ohne Probleme im Fußball-Pokal

14 Mannschaften aus der Haff-Müritz-Region stehen in der zweiten Runde des Fußball-Landespokals. Oberligist TSG Neustrelitz gewann sein Erstrundenspiel in Trinwillershagen mit 6:0, Landesmeister Malchow siegte beim FC Insel Rügen 8:1 und der 1. FC Neubrandenburg schlug Stralsund 3:0. Zehn Teams hatten sich bereits per Freilos für die nächste Runde qualifiziert: SV Waren 09, FSV 1919 Malchin, TSV Friedland 1814, Penkuner SV Rot-Weiß, SV Traktor Pentz, Kickers JuS 03, SV Rogeez, Pasewalker FV, SV Siedenbollentin, Penzliner SV. Ausgelost wird die Runde der letzten 64 Teams am 20. August. Spieltag ist der 7. und 8. September. Die Ergebnisse der ersten Runde: SV Burg Stargard - SV Traktor Dargun 0:3, SV Insel Rügen - Malchower SV 1:8, TSV 1860 Stralsund - 1. FC Neubrandenburg 04 0:3, SV Rot Weiss Trinwillershagen - TSG Neustrelitz 0:6, SV Motor Eggesin - SV Barth 1950 2:5, SFV Nossentiner Hütte - VfL Bergen 94 1:2, SV Kröslin 1950 - SpVgg Torgelow-Ueckermünde Sonntag 14 Uhr.

