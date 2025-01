Stand: 03.01.2025 13:14 Uhr Nächster Neuzugang: VfL Osnabrück holt Bryan Henning zurück

Im Kampf gegen den erneuten Abstieg hat Fußball-Drittligist VfL Osnabrück noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Nach der Verpflichtung von Jannik Müller wechselt von Liga-Konkurrent Viktoria Köln der offensive Mittelfeldspieler Bryan Henning an die Bremer Brücke. Dort stand der 29-Jährige bereits von 2019 bis 2021 unter Vertrag und trug in der Zweiten Liga mehr als 50-mal das lila-weiße Trikot. "Ich freue mich, dass ich mithelfen darf, den VfL in der Dritten Liga zu halten. Denn nur das kann unser gemeinsames Ziel sein", sagte Henning. Wechselbörse | 03.01.2025 13:14