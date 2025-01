Stand: 02.01.2025 14:01 Uhr Jannik Müller soll die Defensive des VfL Osnabrück verstärken

Im Kampf gegen den Abstieg aus der 3. Fußball-Liga hat sich der VfL Osnabrück mit einem neuen Defensivspieler verstärkt. Jannik Müller war zuletzt vereinslos und kommt dementsprechend ablösefrei an die Bremer Brücke. Der 30-Jährige stand bis zum vergangenen Sommer beim SV Darmstadt 98 unter Vertrag. "Ich bin aber absolut davon überzeugt, dass wir am Ende der Saison über dem Strich stehen werden", sagte Müller. An diesem Donnerstag startet der Letzte der Liga in die Vorbereitung auf das zweite Halbjahr. Mit Stürmer Erik Engelhardt hat den VfL auch ein Spieler verlassen. Wechselbörse | 02.01.2025 14:00