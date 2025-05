Stand: 06.05.2025 14:41 Uhr Nach Aus bei 96: Kleine kehrt als Fürth-Coach nach Hannover zurück

Wenige Wochen nach seinem Aus als Co-Trainer beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 kehrt Thomas Kleine am Sonntag (13.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) als Chefcoach der SpVgg Greuther Fürth ins Stadion am Maschsee zurück. Der 47-Jährige hat bei den abstiegsbedrohten Fanken die Nachfolge des am Montagabend entlassenen Trainers Jan Siewert angetreten, wie das "Kleeblatt" am Dienstag mitteilte. Kleine, der auch als Profi für 96 aufgelaufen war, hatte bis zum 23. April als Co-Trainer von André Breitenreiter bei den Niedersachsen gearbeitet. Dann war er gemeinsam mit dem früheren Aufstiegscoach der "Roten" von seinen Aufgaben entbunden worden. | 06.05.2025 14:40