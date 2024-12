Stand: 13.12.2024 08:55 Uhr NBA: Weiter nichts zu holen für Theis und die Pelicans

Für die New Orleans Pelicans um Weltmeister Daniel Theis ist in der NBA weiter nichts zu holen. Das 109:111 gegen die Sacramento Kings war für das Basketballteam aus dem US-Bundesstaat Louisiana in der nordamerikanischen Profiliga die dritte Pleite nacheinander. Von den vergangenen 13 Spielen hat das Schlusslicht der Western Conference lediglich eines gewonnen. Die Saisonbilanz lautet 5:21. | 13.12.2024 08:54