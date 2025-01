Stand: 13.01.2025 08:07 Uhr NBA: Theis verpasst Überraschung in Boston

Bei seiner Rückkehr nach Boston hat Weltmeister Daniel Theis mit den New Orleans Pelicans in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nur ganz knapp einen Überraschungssieg verpasst. Das Team aus Louisiana unterlag Meister Celtics 119:120, CJ McCollum vergab zwei Sekunden vor Schluss die große Chance zum Sieg. Beim Korbleger des Guards ging der Ball erst ans Brett, dann an den Ring und schließlich daneben. Theis spielte gut 22 Minuten und verbuchte sechs Punkte sowie sechs Rebounds. Der Center aus Salzgitter hatte von 2017 bis 2021 in Boston gespielt. | 13.01.2025 08:07