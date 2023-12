Stand: 31.12.2023 07:30 Uhr NBA: Schröders Raptors verlieren gegen schlechtestes Team der Liga

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und seine Toronto Raptors haben in der nordamerikanischen NBA eine bittere Niederlage kassiert. Sie unterlagen am Sonnabend (Ortszeit) den Detroit Pistons, die zuvor 28 Partien in Folge verloren hatten, mit 127:129. Es war erst der dritte Saisonsieg der Pistons überhaupt. Für den gebürtigen Braunschweiger und sein Team ist die unerwartete Niederlage ein Rückschlag im Rennen um die Playoff-Plätze. Schröder kam auf 28 Punkte, bester Werfer seines Teams war Pascal Siakam mit 35 Zählern. | 31.12.2023 07:30