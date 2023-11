Stand: 22.11.2023 09:00 Uhr NBA: Schröder verliert Weltmeister-Duell mit den Wagners

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat trotz einer starken Leistung das Duell der Basketball-Weltmeister gegen die Wagner-Brüder in der NBA verloren. Mit den Toronto Raptors kassierte der Braunschweiger bei den Orlando Magic eine 107:126-Niederlage. Während Schröder persönlich mit 24 Punkten glänzte, verhalfen Franz (17 Zähler) und Moritz Wagner (10) ihrem Team mit der nächsten guten Vorstellung zum Sieg. "Wir haben vor ein paar Monaten Geschichte geschrieben. Ich drücke meinen deutschen Brüdern immer die Daumen. Ich hoffe, sie machen weiter so", sagte Schröder nach dem ersten Aufeinandertreffen mit den Wagners seit dem historischen WM-Triumph in Manila am 10. September. | 22.11.2023 09:00