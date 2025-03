Stand: 18.03.2025 08:16 Uhr NBA: Schröder siegt mit Detroit Pistons

Der deutsche Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und die Detroit Pistons haben in der NBA nach zwei Niederlagen in Folge eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Pistons meisterten ihre Pflichtaufgabe bei den New Orleans Pelicans und gewannen haushoch mit 127:81. Für Detroit war es der deutlichste Sieg der bisherigen Saison. Schröder kam von der Bank und erzielte in 19 Minuten Einsatzzeit zwölf Punkte, acht davon von der Freiwurflinie. Zudem steuerte er fünf Assists bei. | 18.03.2025 08:02