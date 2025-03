Stand: 24.03.2025 09:49 Uhr NBA: Schröder mit Detroit Pistons auf Play-off-Kurs

Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Detroit Pistons das Heimspiel gegen die New Orleans Pelicans gewonnen und kann immer sicherer mit den Play-offs planen. Beim 136:130 überzeugte der Basketball-Nationalspieler in Abwesenheit von Pistons-Star Cade Cunningham mit 16 Punkten und 5 Vorlagen sowie seiner Ruhe in der Schlussphase. Der gebürtige Braunschweiger verwandelte fünf seiner sechs Freiwürfe in den letzten 18 Sekunden der Partie. | 24.03.2025 09:02