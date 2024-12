Stand: 03.12.2024 08:07 Uhr NBA: Schröder mit Brooklyn Nets in kleinem Tief

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder steckt mit den Brooklyn Nets in einem kleinen Tief. Der gebürtige Braunschweiger kassierte mit seinem Team bei den Chicago Bulls in der Nacht zum Dienstag ein klares 102:128 und damit die dritte Niederlage in Serie. Schröder gelangen zwar 16 Punkte, auffällig war aber seine Bilanz von der Dreierlinie: Er verwandelte keinen seiner sechs Würfe. Der Salzgitteraner Daniel Theis (drei Punkte) verlor mit den New Orleans Pelicans bei den Atlanta Hawks 112:124. | 03.12.2024 08:02