Stand: 05.04.2025 10:19 Uhr NBA: Schröder löst mit Detroit Pistons das Play-off-Ticket

Die Detroit Pistons mit Basketball-Weltmeister Dennis Schröder stehen in der nordamerikanischen Profiliga NBA erstmals seit sechs Jahren wieder in den Play-offs. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft setzte sich mit seinem Team 117:105 bei seinem Ex-Club Toronto Raptors durch und kann nicht mehr aus den Top Sechs in der Eastern Conference verdrängt werden. Der gebürtige Braunschweiger steuerte in gut 35 Minuten starke 16 Punkte, sieben Assists und vier Rebounds bei. | 05.04.2025 10:00