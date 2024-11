Stand: 26.11.2024 10:32 Uhr NBA: Schröder glänzt bei Sieg der Brooklyn Nets in San Francisco

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat die Brooklyn Nets in der NBA zu einem unerwarteten Auswärtserfolg geführt. Der Braunschweiger war bester Werfer seines Teams beim 128:120 bei den Golden State Warriors um Superstar Steph Curry. Nachdem die Warriors zwischenzeitlich mit 18 Punkten in Führung gegangen waren, spielte der 31-Jährige im Schlussviertel groß auf und hatte dort mit 17 Punkten seiner am Ende 31 großen Anteil am Erfolg. Nur einmal in der Saison erzielte Schröder mehr Zähler. | 26.11.2024 09:09