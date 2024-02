Stand: 27.02.2024 08:10 Uhr NBA: Dennis Schröder brilliert bei Kantersieg der Brooklyn Nets

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat die Brooklyn Nets in der NBA mit seiner bislang besten Vorstellung seit dem Wechsel von den Toronto Raptors zu einem Kantersieg geführt. Beim 111:86 bei den Memphis Grizzlies war der Braunschweiger mit 18 Punkten Topscorer seines Teams. Im sechsten Einsatz für die Nets stand der Point Guard zum zweiten Mal in der Starting Five. Der Nationalmannschaftskapitän verbuchte zudem fünf Assists und traf fast 60 Prozent seiner Würfe aus dem Feld. Drei seiner vier Dreierversuche saßen. Die Franchise aus New York (22:35) ist Elfter der Eastern Conference. | 27.02.2022 08:10