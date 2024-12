Stand: 11.12.2024 08:19 Uhr NBA-Cup: Hartenstein mit Oklahoma City bei Final Four dabei

Isaiah Hartenstein, einst bei den Artland Dragons in Quakenbrück, hat mit den Oklahoma City Thunder das Final Four um den NBA Cup erreicht und die Chance auf seinen ersten Titel in der besten Basketball-Liga der Welt. Der deutsche Center hatte beim 118:114 gegen die Dallas Mavericks einen guten Abend und verbuchte neben zehn Punkten auch 13 Rebounds und drei Vorlagen für sein Team. Mann des Abends war Shai Gilgeous-Alexander mit 39 Zählern für OKC, das im Halbfinale auf den Sieger der Partie zwischen den Houston Rockets und den Golden State Warriors trifft. | 11.12.2024 08:18