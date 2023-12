Stand: 19.12.2023 07:42 Uhr NBA: Basketball-Weltmeister Theis und Schröder siegen

Basketball-Weltmeister Daniel Theis hat mit den Los Angeles Clippers auch gegen sein Ex-Team Indiana Pacers gewonnen und die längste Siegesserie der NBA ausgebaut. Das 151:127 am Montagabend war der achte Erfolg in den vergangenen acht Partien. Der 31-jährige Salzgitteraner kam in 22 Minuten auf vier Punkte, neun Rebounds und zwei Blocks. Dennis Schröder gewann mit den Toronto Raptors 114:99 gegen die Charlotte Hornets. Der Braunschweiger brachte es auf zwölf Punkte und fünf Assists. | 18.12.2021 07:35