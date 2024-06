Stand: 26.06.2024 16:36 Uhr Mittelfeldspieler Wiebe verlässt Eintracht Braunschweig

Eintracht Braunschweig hat die Zusammenarbeit mit Mittelfeldspieler Danilo Wiebe beendet. Wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte, wird der Vertrag des 30-Jährigen nach fünf Jahren bei der Eintracht nicht verlängert. Wiebe wechselte im Sommer 2019 vom SC Preußen Münster in die Löwenstadt und lief in insgesamt 116 Pflichtspielen für die Eintracht auf. Dabei gelangen ihm vier Treffer und neun Torvorbereitungen. Wechselbörse | 26.06.2022 16:36