Stand: 26.06.2024 21:29 Uhr Eintracht Braunschweig gewinnt erstes Testspiel

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat das erste Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen. Beim Landesligisten MTV Wolfenbüttel setzte sich die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning mit 8:1 (5:1) durch. Dreifacher Torschütze war Levente Szabo. Sidney Raebiger traf doppelt. Die weiteren Tore erzielten Linus Queißer, Rayan Philippe und Niklas Tauer. Am Freitag tritt die Eintracht unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen Regionalligist Hallescher FC an. Sommerfahrplan | 26.06.2022 21:20