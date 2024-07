Stand: 16.07.2024 14:02 Uhr Lys und Seidel beim WTA-Tennisturnier in Budapest weiter

Die Hamburgerinnen Eva Lys und Ella Seidel haben beim WTA-Tennisturnier in Ungarns Metropole Budapest die zweite Runde erreicht. Lys gewann am Dienstag ihre Auftaktpartie gegen die Argentinierin Nadia Podoroska mit 6:3, 6:0. Die 22-Jährige trifft nun auf die Siegerin des Duells zwischen Tamara Korpatsch (Hamburg) und Bernarda Pera (USA). Seidel profitierte in ihrem Spiel gegen die an Nummer sieben gesetzte Japanerin Moyuka Uchijima beim Stand von 6:1, 1:0 von der Aufgabe ihrer Gegnerin. | 16.07.2024 11:25