Stand: 12.03.2024 10:22 Uhr Lübecks Interimscoach Reinhardt: "Zur Kompaktheit zurückfinden"

Bastian Reinhardt will mit vielen persönlichen Gesprächen die Spieler des abstiegsbedrohten Fußball-Drittligisten VfB Lübeck wieder aufbauen. Der Interimstrainer, der zunächst den beurlaubten Florian Schnorrenberg ersetzt, sagte, er wolle den Spielerin "die Unsicherheit und die Verunsicherung" nehmen. Alle müssten "absolut am Limit arbeiten, um in der Dritten Liga eine Chance zu haben." Der 48-Jährige glaubt weiter an die Qualität der Mannschaft: "Wir müssen aber wieder zu unserer Kompaktheit zurückfinden. Und natürlich wollen wir auch offensiv gefährlicher werden, als wir es in den letzten Wochen waren." | 12.03.2024 10:14