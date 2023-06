Stand: 16.06.2023 11:38 Uhr Löwen Braunschweig nehmen Guard Zylka unter Vertrag

Basketball-Bundesligist Löwen Braunschweig hat den deutschen Guard Ferdinand Zylka unter Vertrag genommen. Der gebürtige Berliner mit BBL-Erfahrung kommt von den Antwerp Giants (Belgien) und erhält einen Vertag bis Sommer 2025. Zuvor hatte der 25-Jährige das Nachwuchsprogramm von Alba Berlin durchlaufen und später unter anderem für die BBL-Teams von Weißenfels und Gießen gespielt. "Ferdinand soll bei uns Verantwortung übernehmen, das hat er vor allem in den vergangenen beiden Jahren in der ProA und in Belgien auch getan", sagte Löwen-Geschäftsführer Nils Mittmann. | 16.06.2023 11:32