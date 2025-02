Stand: 23.02.2025 15:38 Uhr Leichtathletik-DM: Drei Titel in den Norden

Johanna Martin hat ihren Titel bei den deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathletik über 400 Meter verteidigt. Die 18-Jährige vom 1. LAV Rostock setzte sich am Sonntag im Finale der Titelkämpfe in Dortmund in 52,30 Sekunden durch. Anschließend gewann der Osnabrücker Florian Kroll in 47,15 Sekunden das Männerrennen über dieselbe Distanz. Über 800 Meter triumphierte der Göttinger Luis Oberbeck in 1:48,17 Minuten. Zuvor hatte der Braunschweiger Tim Kalies im Finale über 1.500 als Vierter einen Podestplatz beim Sieg von Marius Probst (Bochum) verpasst. | 23.02.2025 15:37