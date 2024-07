Stand: 29.07.2024 19:24 Uhr Langjähriger Braunschweig-Profi Kijewski schließt sich SC Verl an

Niko Kijewski läuft nach seinem Aus beim Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig in der kommenden Saison für den SC Verl auf. Der Drittligist teilte die Verpflichtung des 28 Jahre alten Verteidigers am Montagabend mit. Kijewskis Vertrag beim BTSV war nicht verlängert worden. Er hatte seit 2014 für die "Löwen" gespielt, war in der vergangenen Serie jedoch nur noch sporadisch für die Niedersachsen zum Einsatz gekommen. Wechselbörse Zweite Liga | 29.07.2024 19:24