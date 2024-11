Stand: 06.11.2024 21:42 Uhr Landespokal: Osnabrück siegt glücklich in Emden

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück ist mühevoll ins Finale des niedersächsischen Landespokals eingezogen. Die Lila-Weißen gewannen am Mittwochabend bei Regionalligist Kickers Emden mit 2:1 (1:1). Mika-Michel Eickhoff brachte die Gastgeber in der dritten Minute in Führung. Osnabrücks Bastien Conus konnte die Partie in der 32. Minute ausgleichen, ehe ein Eigentor des Emdeners Dennis Engel (87.) für den Sieg des VfL sorgte. | 06.11.2024 21:41