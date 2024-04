Stand: 12.04.2024 12:19 Uhr Kunstturn-EM: Dauser führt deutsche Männerriege um Toba an

Barren-Weltmeister Lukas Dauser führt die Männer-Riege der deutschen Kunstturner bei den Europameisterschaften in Rimini Ende April an. Das gab der Deutsche Turnerbund (DTB) am Freitag bekannt. Komplettiert wird das DTB-Aufgebot im Team-Wettbewerb durch Routinier Andreas Toba (TK Hannover), Pascal Brendel (KTV 68 Wetzlar), Nils Dunkel (SV Halle) und Lucas Kochan (SC Cottbus). Zudem geht Milan Hosseini (TG Böckingen), wie auch die anderen nominierten Turner, an verschiedenen Einzelgeräten an den Start. | 12.04.2024 12:18