Stand: 30.04.2024 19:29 Uhr Kijewski verlässt Eintracht Braunschweig

Abwehrspieler Niko Kijewski verlässt nach dem Ende der laufenden Saison den Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Der Club teilte mit, dass der auslaufende Vertrag mit dem 28-Jährigen, der dann zehn Jahre in Diensten der Niedersachsen stand, nicht verlängert wird. In der laufenden Spielzeit bestritt Kijewski drei Partien für die Eintracht. In den vergangenen 14 Partien wurde er aber nicht mehr für den Kader des Tabellen-14. berufen. Insgesamt kommt der Defensivspezialist auf 155 Einsätze. | 30.04.2024 19:28