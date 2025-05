Stand: 05.05.2025 19:12 Uhr Keine strukturelle Verletzung bei Holstein Kiels Stürmer Machino

Holstein Kiel kann an den letzten beiden Spieltagen der Fußball-Bundesliga im Kampf um den Klassenerhalt wohl auf seinen Top-Torjäger Shuto Machino zurückgreifen. Eine MRT-Untersuchung am Montag beim Japaner habe keine strukturelle Verletzung ergeben, teilte die KSV mit. Machino war am Sonntag in der Auswärtspartie beim FC Augsburg (3:1) verletzt ausgewechselt worden. Es war befürchtet worden, dass sich der Offensivspieler eine schwere Sprunggelenksverletzung zugezogen hat. Nun gab es Entwarnung. | 05.05.2025 19:11