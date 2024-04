Stand: 25.04.2024 21:31 Uhr Judoka zum EM-Auftakt ohne Medaille

Die deutschen Judoka sind bei der EM in Zagreb zum Auftakt leer ausgegangen. Im Kampf um die Olympia-Qualifikation in der 57-kg-Klasse verpasste Pauline Starke (Hannover) erst im Kampf um Bronze gegen Timna Nelson Levy (Israel) nach ihrer Halbfinalniederlage gegen die Niederländerin Kaja Kajzer einen Podestplatz. Ex-Meisterin Seija Ballhaus war im einzigen Wettbewerb des ersten EM-Tages mit Aktiven des Deutschen Judo-Bundes nach ihrem verlorenen Viertelfinale in der Hoffnungsrunde ebenfalls an Nelson Levy gescheitert. Gold holte die Ukrainerin Daria Bilodid. | 25.04.2024 21:22