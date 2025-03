Stand: 08.03.2025 15:12 Uhr Jensen verpflichtet: SG Flensburg-Handewitt findet Pytlick-Ersatz

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat auf die Verletzung von Simon Pytlick, der auf Grund eines Armbruchs länger ausfällt, reagiert. Neu in den Kader der Schleswig-Holsteiner kommt Andreas Holst Jensen. Der 30-jährige Däne startete seine Karriere in seiner Heimat bei Lemvig-Thyborön HB. Über GOG, Aalborg und Montpellier Handball führte sein Weg weiter zu den Rhein-Neckar Löwen in die Bundesliga. Bei den Norddeutschen unterschreibt er jetzt einen Vertrag bis Saisonende. | 08.03.2025 15:10