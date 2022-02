Stand: 28.02.2022 18:07 Uhr Holstein Kiels U23: Kein Lizenzantrag für Dritte Liga

Holstein Kiel wird für seine in der Fußball-Regionalliga Nord spielende U23 keinen Lizenzantrag für die Dritte Liga zu stellen. Das gaben die Kieler am Montag bekannt. Der Antrag hätte bis zum Ende des Monats Februar eingereicht werden müssen. Damit wird die Mannschaft um Cheftrainer Sebastian Gunkel, unabhängig von den Ergebnissen in der anstehenden Regionalliga-Meisterrunde, zur Saison 2022/23 nicht aufsteigen. Ausschlaggebend für den mit dem Aufsichtsrat abgestimmten Präsidiumsbeschluss seien sportliche, wirtschaftliche und organisatorische Gründe, berichtete Uwe Stöver. | 28.02.2022 18:05