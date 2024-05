Stand: 29.05.2024 11:05 Uhr Holstein Kiel verpflichtet Stürmer Phil Harres

Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel hat Mittelstürmer Phil Harres vom FC 08 Homburg. Das teilten die Schleswig-Holsteiner am Mittwoch auf ihrer Webseite mit. "Mit Phil Harres konnten wir einen variablen und entwicklungsfähigen Stürmertypen für uns gewinnen, der in dieser Saison mit 24 Treffern in 34 Spielen Toptorschütze in der Regionalliga Südwest geworden ist", sagte Geschäftsführer Sport Carsten Wehlmann. Nach Stationen beim SSV Ulm und Viktoria Berlin spielte Harres in der vergangenen Saison im Saarland.