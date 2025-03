Stand: 12.03.2025 12:13 Uhr Holstein Kiel testet gegen Eintracht Braunschweig

Fußball-Bundesligist Holstein Kiel und Zweitligist Eintracht Braunschweig nutzen die anstehende Länderspielpause für ein Testspiel gegeneinander. Wie beide Clubs am Mittwoch bekanntgaben, wird die Begegnung am Donnerstag, 20 März, um 13 Uhr im Citti-Fußball-Park in Kiel ausgetragen. Zuschauer sind zugelassen. | 12.03.2025 12:13