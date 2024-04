Stand: 17.04.2024 15:02 Uhr Hasebe hängt die Fußballschuhe an den Nagel

Makoto Hasebe geht in die Fußball-Rente. Der 40-Jährige, der 2009 mit dem VfL Wolfsburg deutscher Meister geworden war, beendet im Sommer seine Karriere. 2008 war Hasebe aus seiner japanischen Heimat zu den Niedersachsen gewechselt, für die er 135 Mal in der Bundesliga auflief. 2013 ging er nach Nürnberg, seit 2014 spielt Hasebe für Eintracht Frankfurt. Der Defensivakteur ist einer von nur fünf Profis, die mit 40 noch in der Bundesliga spielten. Vor ihm hatten das Klaus Fichtel (Schalke), Claudio Pizarro, Mirko Votava und Manfred Burgsmüller (alle Werder Bremen) geschafft. | 17.04.2024 15:01