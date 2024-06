Türkei-Fans bejubeln Nationalteam bei Training in Barsinghausen Stand: 12.06.2024 13:50 Uhr Großer Auflauf im niedersächsischen Barsinghausen: Mehr als 2.500 Fans haben die türkische Nationalmannschaft am Mittwoch bei einem Training kurz vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft gefeiert. Ein EM-Vorrunden-Spiel bestreitet die Türkei auch in Hamburg.

Für die Fußballprofis waren es entspannte, lockere Einheiten auf dem Rasenplatz im August-Wenzel-Stadion, aber das war beinah nebensächlich. Sie sammelten ein bisschen Ballgefühl - und bekamen einen Eindruck davon, was sie in den kommenden Wochen erwarten wird.

Nach Gastgeber Deutschland wird wohl kein EM-Teilnehmer so viel Unterstützung erfahren wie die Türkei, daran ließen die Fans in Barsinghausen keine Zweifel. Sie jubelten dem Team von Trainer Vincenzo Montella mit Fahnen, selbstgebastelten Schildern und "Türkiye Türkiye"-Rufen zu. Viele waren bereits mit dem Trikot der Nationalmannschaft ausgestattet oder trugen die Jerseys ihrer Lieblingsclubs aus Istanbul.

Die Spieler dankten es den Fans mit einem gemeinsamen Mannschaftsfoto vor der Tribüne, die mit 2.500 zumeist jungen Anhängern besetzt war, und erfüllten Autogramm- und Selfie-Wünsche. Der niedersächsische Fußballverband hatte die meisten Eintrittskarten zuvor an den örtlichen Schulen verteilt. Vor Ort versammelten sich aber auch viele Fans und Schaulustige, die keine Tickets erhalten hatten. Bereits am Vortag war die Mannschaft von türkischen Anhängern jubelnd empfangen worden.

Vorfreude auf Türkei-Stars Calhanoglu, Güler und Özcan

Schon lange vor Beginn der Einheit am Mittwochvormittag warteten die Fans auf ihre Stars um Real-Madrid-Talent Arda Güler, Borussia-Dortmund-Profi Salih Özcan oder Mittelfeldlenker Hakan Calhanoglu von Inter Mailand - einst Bundesliga-Spieler für den HSV und Bayer Leverkusen.

Vor dem August-Wenzel-Stadion deckten sich einige Anhänger mit Trikots und anderen Fanartikeln ein, die aus einem Lkw heraus verkauft wurden. Ein mit dem Ball jonglierender Fußballkünstler heizte den Anhängern schon vor dem Auftritt des Nationalteams ein. Aus den Stadionboxen erklang türkische Musik.

Türkei spielt in Hamburg gegen Tschechien

Torwart Mert Günok (Besiktas Istanbul) und Offensivmann Irfan Can Kahveci (Fenerbahce Istanbul) waren bei der Einheit nicht dabei - eine Vorsichtsmaßnahme, wie ein Verbandssprecher sagte.

Die Türkei spielt bei der EM in Gruppe F am 18. Juni in Dortmund gegen Georgien (18 Uhr), am 22. Juni ebenfalls im Westfalenstadion gegen Portugal (18 Uhr) und am 26. Juni im Hamburger Volksparkstadion gegen Tschechien (21 Uhr). Die Tschechen haben sich für eine Unterkunft im Hamburger Stadtteil Lemsahl entschieden und werden im Norderstedter Edmund-Plambeck-Stadion trainieren.

