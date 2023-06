Stand: 04.06.2023 15:44 Uhr Harvestehuder THC zieht in Euro Hockey League ein

Die Herren des Harvestehuder THC haben sich erneut die Teilnahme an der Euro Hockey League (EHL) gesichert. Die Hamburger gewannen am Sonntag bei der deutschen Feldhockey-Meisterschaft in Mannheim das Spiel um den dritten Platz mit 3:2 (2:2) gegen den Lokalrivalen Uhlenhorster HC. Den Siegtreffer markierte Michael Körper in der 54. Minute per Strafecke. Florian Sperling (27.) und Henri Schmid (29.) hatten zuvor die 2:0-Führung des HTHC durch Nicholas Spooner (4.) und Nqobile Ntuli (8.) ausgeglichen. | 04.06.2023 15:43