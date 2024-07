Stand: 30.07.2024 08:18 Uhr Hartel mit Siegtreffer beim Debüt in den USA

Marcel Hartel hat ein erfolgreiches Debüt bei seinem neuen Club St. Louis City FC gefeiert. Der 28-Jährige, der den Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli in diesem Sommer in Richtung USA verlassen hat, erzielte beim 2:1-Erfolg gegen den FC Dallas im Leagues Cup den Siegtreffer. Hartel traf per Elfmeter. Das erste St.-Louis-Tor hatte im früheren Hannoveraner Cedric Teuchert ebenfalls ein Ex-Nordprofi beigesteuert. | 30.07.2024 08:17