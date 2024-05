Stand: 28.05.2024 13:42 Uhr Schaub und Teuchert verlassen Hannover 96

Mittelfeldspieler Louis Schaub wird Fußball-Zweitligist Hannover 96 verlassen und zu Rapid Wien nach Österreich zurückkehren. Das teilte der Club am Dienstag mit. In der Hauptstadt seines Heimatlandes erhält der 29-Jährige einen Vierjahresvertrag bis zum Ende der Saison 2027/28. Auch Stürmer Cedric Teuchert wird in der kommenden Saison nicht mehr bei 96 spielen. Er wechselt in die USA zu St. Louis City SC und erhält dort einen Zweijahresvertrag. Zu- und Abgänge 2. Liga | 28.05.2024 17:12