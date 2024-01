Stand: 18.01.2024 20:54 Uhr Hansa Rostock verpflichtet isländischen Stürmer Gudjohnsen

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat mit Sveinn Aron Gudjohnsen einen neuen Angreifer verpflichtet. Der 25-jährige Isländer kommt vom schwedischen Erstligisten IF Elfsborg. "Durch sein komplettes Profil als Mittel- und Wandstürmer stellen wir uns somit in der Breite stärker auf, um in der Rückrunde für den Kampf um den Klassenerhalt gut gerüstet zu sein", sagte Sportdirektor Kristian Walter. Gudjohnsen unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2026. Über die Ablösesumme vereinbarten die Clubs Stillschweigen. Übersicht | 18.01.2022 20:35