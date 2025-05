Stand: 02.05.2025 11:29 Uhr Hannover 96 verlängert mit Gindorf bis 2027

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den Vertrag mit Lars Gindorf vorzeitig verlängert. Der 23 Jahre alte Offensivspieler, der in der vergangenen Saison aus der 96-Akademie ins Profiteam aufgestiegen war, hat einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschrieben, wie der Club am Freitag mitteilte. "Lars hat in den vergangenen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen, sich über starke Leistungen in der U23 in unser Profiteam hochgearbeitet und auch dort mehrfach unter Beweis gestellt, dass er wichtige Impulse setzen kann", sagte Geschäftsführer Marcus Mann. | 02.05.2025 11:10