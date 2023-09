Stand: 01.09.2023 11:03 Uhr Hannover 96 leiht Christopher Scott aus

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat am letzten Tag des Sommertransferfensters das Mittelfeld-Talent Christopher Scott verpflichtet. Nach Angaben des Clubs wird der 21-Jährige vom belgischen Meister FC Royal Antwerpen für ein Jahr ausgeliehen. Die Niedersachsen erhalten eine Kaufoption. Der Deutsch-Ghanaer spielte in den Jugendmannschaften von Bayer 04 Leverkusen und dem FC Bayern München, bevor es ihn nach Belgien zog. "Christopher kann flexibel als Verbindungsspieler im Mittelfeldzentrum, auf der Zehnerposition sowie im Angriff eingesetzt werden. Ihn zeichnet eine außergewöhnliche Dynamik in seinen Aktionen aus", sagte Hannovers Sportdirektor Marcus Mann. Nach Informationen der "Bild" ist 96 zudem an Stürmer Andreas Voglsammer interessiert. Der 31-Jährige soll vom englischen Zweitligisten FC Millwall verpflichtet werden. Wechselbörse | 01.09.2023 11:04