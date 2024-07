Stand: 13.07.2024 15:38 Uhr Hannover 96 gewinnt langes Testspiel gegen Osnabrück

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat in einem XL-Test den Niedersachsen-Rivalen VfL Osnabrück mit 4:2 bezwungen. In einem Vorbereitungsspiel über 4 x 30 Minuten trafen in Hannover Sturm-Talent Nicolo Tresoldi (65. und 83. Minute) sowie Neuzugang Jessic Ngankam (95./106.) für 96 jeweils doppelt. Für den Drittligisten waren Jannis Wulf (37.) und Liridon Mulaj (84.) erfolgreich. Hannover 96 reist am Sonntag bis zum 21. Juli ins Trainingslager ins österreichische Saalfelden. Sommerfahrplan 96 Sommerfahrplan VfL | 13.07.2024 15:38