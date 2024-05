Stand: 02.05.2024 14:30 Uhr Hannover 96: Stürmer Teuchert vor Wechsel in die USA

Angreifer Cedric Teuchert wird den Fußball-Zweitligisten Hannover 96 nach dieser Saison verlassen und voraussichtlich zu dem US-Club St. Louis City SC in die Major League Soccer wechseln. "Für meine Familie ergibt sich jetzt nochmal eine Möglichkeit, ins Ausland zu gehen", sagte der 27-Jährige. Teuchert spielte in seiner Karriere bereits für den 1. FC Nürnberg, Schalke 04 und Union Berlin. Sein Vertrag bei 96 läuft am 30. Juni aus, sodass der frühere deutsche U21-Nationalspieler ablösefrei in die USA wechseln kann. | 02.05.2024 16:30