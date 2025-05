Stand: 03.05.2025 16:04 Uhr Hannover 96 II steht als Drittliga-Absteiger fest

Fußball-Drittligist Hannover 96 II muss nach nur einem Jahr wieder den Gang in die Regionalliga antreten. Weil der VfB Stuttgart II am Sonnabend 2:1 (2:0) gegen Alemannia Aachen gewann, ist das rettende Ufer für die Niedersachsen, die erst am Sonntag (19.30 Uhr) gegen die ebenfalls als Absteiger feststehende SpVgg Unterhaching spielen, nicht mehr zu erreichen. Bei drei noch ausstehenden Partien hat Hannover zehn Punkte Rückstand auf Rang 16. Ergebnisse und Tabelle | 03.05.2025 16:04