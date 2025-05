Stand: 04.05.2025 21:23 Uhr Hannover 96 II mit Remis im Duell der Drittliga-Absteiger

Fußball-Drittligist Hannover 96 II hat sich am Sonntag - einen Tag, nach dem der Abstieg in die Regionalliga feststand - 0:0 vom ebenfalls bereits abgestiegenen Tabellenletzten Unterhaching getrennt. Weil der VfB Stuttgart II am Sonnabend mit 2:1 (2:0) gegen Alemannia Aachen gewonnen hatte, war das rettende Ufer für die Niedersachsen bereits vor der Partie gegen die Bayern nicht mehr zu erreichen gewesen. Für Unterhaching, das am Mittwoch zwar noch ein Nachholspiel gegen Hansa Rostock hat (19 Uhr, im NDR Livecenter), hatte der Gang in die Regionalliga bereits länger festgestanden. Ergebnisse und Tabelle | 04.05.2025 21:23