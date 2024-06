Stand: 11.06.2024 14:30 Uhr Handball: Ägypter El-Tayar wechselt zum HSV Hamburg

Die Handballer des HSV Hamburg verstärken sich mit dem ägyptischen Nationaltorhüter Mohamed El-Tayar. Der 28-Jährige wechselt vom Südwestclub HBW Balingen-Weilstetten in die Hansestadt und erhält einen Vertrag für die kommenden beiden Spielzeiten, wie der Verein am Dienstag mitteilte. El-Tayar spielte vor der Station in Balingen beim SC DHfK Leipzig. Der 73-fache ägyptische Nationalspieler gewann 2020 die Afrikameisterschaft und wurde 2021 in Tokio Olympia-Vierter. | 11.06.2024 14:30