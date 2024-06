Stand: 20.06.2024 14:55 Uhr Hamburgs Handballer binden zwei Nachwuchsspieler an den Club

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat den 19 Jahre alten Levin Unbehaun mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet. Wie der Club am Donnerstag weiter mitteilte, hat zudem der zwei Jahre ältere Alexander Hartwig sein Arbeitspapier um ein Jahr bis zum Ende der Saison 2024/25 verlängert. Hartwig ist auf Linksaußen die Nummer zwei hinter dem Dänen Casper Mortensen, Unbehaun ergänzt auf dem rechten Flügel Mortensens Landsmann Frederik Bo Andersen. Die Youngster sollen auch weiterhin in der zweiten Mannschaft in der viertklassigen Regionalliga Hamburg/Schleswig-Holstein zum Einsatz kommen. | 20.06.2024 14:55